Ponte Preta anuncia chegada dos meias Tchê Tchê e Vítor Xavier

Ainda sem anunciar um jogador de nível de Série A, a Ponte Preta acertou nesta quarta-feira a contratação de mais dois jogadores. Os meias Tchê Tchê, que estava no Guaratinguetá, e o Vítor Xavier, do Mogi Mirim. Eles chegam para disputar o Campeonato Paulista, a partir de fevereiro.

Com apenas 22 anos, Danilo das Neves Pinheiro, mais conhecido como Tchê Tchê, atuou apenas pelo Osasco Audax, que detinha seus direitos econômicos antes de chegar ao Guaratinguetá. Vítor Xavier é ainda mais jovem. Com 20 anos, foi titular do Mogi Mirim na Série C, mas já havia sido um pré-contrato com o time campineiro.

Com os dois meias-atacantes, o clube chega a quatro reforços confirmados para o Paulistão. Por enquanto, o único reforço oficial é goleiro Matheus, que veio do Bragantino. Além dele, porém, o volante Paulinho, que estava no Náutico, também já fechou negócio.

A expectativa fica por conta do anúncio do goleiro titular que irá substituir Roberto. Nas próximas horas, a diretoria pode anunciar o goleiro Walter, reserva do Corinthians. O time da capital está perto de acertar com o goleiro Danilo, da Chapecoense, para ser o reserva imediato do titular Cássio.

Atualmente, apenas 11 jogadores estão garantidos para a temporada 2015. Além do lateral-esquerdo João Paulo, que renovou o vínculo, têm contrato com a Ponte Matheus, Paulinho, Reynaldo, Ivan, Jeferson, Raphael Silva, Citta Júnior, Adrianinho, Cafu e Rossi.