Ponte Preta anuncia contratação do goleiro Gustavo A busca por um meia segue na Ponte Preta, mas isso não significa que a diretoria do clube de Campinas vai parar de anunciar reforços. Nesta terça-feira, a diretoria confirmou a contratação do goleiro Gustavo, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Figueirense.