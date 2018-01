Ponte Preta anuncia quinto reforço A diretoria da Ponte Preta anunciou nesta quarta-feira o retorno do volante Fabinho, que estava atuando pelo Gamba Osaka, do Japão. O jogador, que defendeu a o clube de Campinas de 1996 até o início de 2002, volta agora com os direitos federativos na mão, uma vez que seu contrato com a Ponte já terminou. Fabinho assinou contrato até o final de 2003 e se junta aos outros reforços contratados: o lateral-esquerdo Ronildo, os meias Luisinho Vieira e Wesley e ao atacante Itamar. O elenco da Ponte já está em Monte Sião, realizando a pré-temporada. A prioridade da diretoria agora passa a ser contratar um lateral-direito, já que Ponte conta apenas com Daniel. A primeira opção era Cicinho, mas ele renovou com o Atlético-MG. Bruno Carvalho, Pimentel, Reginaldo Araújo e Luizinho Neto estão na lista.