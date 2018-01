Ponte Preta anuncia terceiro reforço O empate em 1 a 1 com o Inter-RS na estréia do Campeonato Brasileiro não foi a única boa notícia para o torcedor pontepretano. O volante Reginaldo Vital foi anunciado como terceiro reforço da equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro. Antes do ex-jogador do Atlético-PR, a diretoria do time de Campinas já havia contratado o meia atacante Riva, do Villa Nova-MG, e o lateral-direito Mantena, da Internacional, de Limeira. Apesar da diretoria não confirmar, a chegada de Reginaldo Vital se deveu a uma troca envolvendo o volante Izaías, que deverá trabalhar com o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, no clube paranaense. O novo reforço veio após aprovação do técnico Abel Braga, que trabalhou com o jogador no Atlético-PR. Além dele, a diretoria pode anunciar ainda outros reforços no decorrer do Brasileirão. O clube acertou o desligamento do lateral direito Luciano Baiano, que foi para o Flamengo, e do ala-esquerdo Elivélton, que vai para o São Caetano.