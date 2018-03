Ponte Preta apresenta o 7º reforço A Ponte Preta apresentou nesta terça-feira seu sétimo reforço para o Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral-esquerdo Márcio Oliveira, que atuou pelo Chapadinha, clube do interior do Maranhão. Ele foi direto para Jarinu, onde o técnico Estevam Soares está comandando a preparação do elenco. A Ponte já tem dois laterais-esquerdo no elenco: Márcio Goiano e Rissut. O problemas é que eles estão se recuperando de cirurgias e deverão voltar somente no segundo semestre. Além de Márcio Oliveira, o meia Vander, o lateral-direito Alexandre e o atacante Flávio Guilherme se juntaram ao elenco da Ponte. Antes deles, a diretoria já havia acertado com o zagueiro Gustavo, o meia Terrão e o atacante Macedo. O próximo reforço deve ser o volante Flávio, que tenta se desvencilhar do Palmeiras e também tem oferta da Portuguesa. "Acho que temos um grupo simples, mas muito bem disposto e homogêneo. Só precisamos nos preparar bem fisicamente e depois no plano tático", afirmou o técnico Estevam Soares.