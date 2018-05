Ponte Preta apresenta o zagueiro Léo Oliveira

No último Campeonato Brasileiro da Série B, o defensor atuou pelo Ipatinga e, agora, encara a Ponte Preta como um grande desafio na carreira. "É uma honra poder disputar o Campeonato Paulista pela primeira vez e em um clube de tanta tradição", comentou.

A meta da diretoria é contratar cerca de dez jogadores para o próximo ano. Os próximos nomes na lista de reforços devem ser de um meia e um atacante. Os meias Rafinha, do Paraná, e Marcinho, do Atlético Paranaense, podem ser as novidades nos próximos dias.