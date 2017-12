Ponte Preta apresenta Rhayner e espera chegada do atacante Wellington Paulista Aos poucos, o elenco da Ponte Preta de 2016 vai ganhando forma. A novidade desta quarta-feira foi o atacante Rhayner, que se apresentou no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para realizar os exames médicos e testes físicos. Agora fica a expectativa para a chegada do atacante Wellington Paulista e de um volante mais experiente para a vaga de Fernando Bob, agora no Internacional.