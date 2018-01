Ponte Preta apresenta técnico Vinícius Eutrópio e confirma que Renato Chaves fica

Vinícius Eutrópio foi anunciado na semana passada e só pôde ser apresentado agora, pois estava de férias com a família nos Estados Unidos. Ele chegou a Campinas logo pela manhã e antes da entrevista coletiva esteve reunido com os dirigentes para falar sobre o planejamento para o Campeonato Paulista.

"Por tudo que a Ponte representa no Brasil, pelo que vem conquistando a cada ano no cenário nacional, só me faz estar feliz pelo desafio. Acredito muito que podermos fazer um grande trabalho", assegurou Vinícius Eutrópio em sua primeira entrevista como técnico pontepretano.

A diretoria também confirmou o atacante Rhayner, destaque do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. O jogador já era dado como certo nos bastidores, mas só agora foi oficializado. Também trabalhou com Vinícius Eutrópio em 2010, quando ambos estiveram no Grêmio Prudente - atualmente Barueri.

Quem continuará é Renato Chaves. Desde o último final de semana ele vinha sendo especulado no Fluminense. Os dirigentes, porém, encerraram as especulações e disseram que o mesmo cumprirá seu contrato, válido até dezembro de 2017. O time carioca, porém, pode pagar a multa rescisória que gira perto de R$ 5 milhões.