Ponte Preta apresenta volante Renê Junior e espera acerto com meia Renato Cajá

Afastado dos gramados deste outubro do 2015, quando operou o púbis, Renê Júnior comentou a dificuldade em conseguiu a liberação do seu ex-clube, o Guangzhou Evergrande, da China. "Depois de meses sofrendo com a indefinição do meu futuro, é com muita felicidade que me apresento oficialmente aqui na Ponte Preta. Retorno a um clube que sempre me acolheu com muito carinho e respeito", disse o jogador.

Esta é a quarta contratação oficial do time campineiro, que já conta com o lateral-direito Diogo Matheus, o zagueiro Kadu e o atacante Roger. E deve também acertar a volta de Renato Chaves, negociado na temporada passada com o Fluminense.

O meia Renato Cajá já declarou publicamente que quer voltar para Campinas, mas pode acabar no Santa Cruz, também na elite do futebol nacional. Isso porque o clube de Pernambuco está disposto a pagar a multa de R$ 2 milhões com o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos.

A janela de transferência internacional se encerra às 23h59 desta quarta-feira e por isso o negócio é tratado como prioridade nos dois clubes. A favor do Santa Cruz está a fornecedora de material esportivo Dry World, que já sinalizou que auxiliará na transferência, assim como fez com Robinho no Atlético Mineiro.