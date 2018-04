Ponte Preta aproveita a folga na estreia do Paulistão

CAMPINAS - O zagueiro Diego Sacoman comemorou a "folga" da Ponte Preta na estreia do Paulistão. O jogador vê os dias a mais de treinamento como benéficos para o técnico Sidney Moraes acertar os últimos detalhes para a estreia contra o Botafogo, quarta-feira, em Ribeirão Preto.

"Claro que é início de trabalho. O treinador ainda está imprimindo novas filosofia e o tipo de sistema de jogo. Mas já sentimos uma melhora nos treinamentos desde o último jogo-treino (derrota para Joseense por 2 a 0). Tenho confiança que tudo vai dar certo", afirmou.

O confronto contra o Ituano estava marcado para o último domingo, mas foi transferido para 12 de fevereiro. A mudança aconteceu por conta do veto ao Estádio Moisés Lucarelli, que não poderia receber público. Com o adiamento, o elenco alvinegro realizou treinamentos nas manhãs do domingo e desta segunda-feira, quando foram priorizados trabalhos táticos.