Ponte Preta bate Ituano e acaba com jejum de 13 anos em Itu Com um gol de Castor, aos 46 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta venceu o Ituano por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista. Este resultado quebrou um jejum de 13 anos sem vitória do time de Campinas sobre o Ituano na cidade de Itu - a última vitória tinha acontecido em março de 1994, por 1 a 0. A vitória desta quarta-feira também comprovou a ascensão da Ponte, agora com 17 pontos no Paulistão. Enquanto isso, o Ituano segue com 19, ainda fora do grupo dos quatro primeiros colocados. O equilíbrio marcou o primeiro tempo, com os dois times se estudando bastante e sofrendo com o gramado escorregadio. O Ituano melhorou na segunda etapa, mas acabou sofrendo o gol. Foi aos 19 minutos, quando Roger recebeu na frente da área, passou por um adversário e tocou na saída do goleiro Márcio, fazendo 1 a 0 para a Ponte. Em desvantagem, o Ituano foi com tudo ao ataque e chegou ao empate aos 40 minutos. Flavinho cobrou escanteio com efeito, a defesa não subiu e Hugo Leonardo, sozinho, cabeceou firme para fazer 1 a 1. Mas a Ponte ainda teve forças para buscar a vitória. Aos 46 minutos, o ataque trocou passes rapidamente e a bola sobrou para o chute de Castor fazer, mesmo desequilibrado, 2 a 1. No domingo, em Campinas, a Ponte Preta recebe o América. E no mesmo dia, o Ituano vai até Sorocaba para enfrentar o São Bento. ITUANO 1 x 2 PONTE PRETA Ituano - Márcio; Flavinho, João Paulo, Paulo César e Bill; Daniel, Adoniran, Flávio (Reginaldo) e Têti (Hugo Leonardo); Elionar (Jéferson Batista) e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Ponte Preta - Denis; André Cunha, Alexandre Black, Zacarias e Fernando (Johnathan); Ricardo Conceição, João Marcos, Pingo (Thiago Carpini) e Héverton (Castor); Roger e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Gols - Roger, aos 19, Hugo Leonardo, aos 40 e Castor, aos 46 minutos do segundo tempo. Árbitro - Otávio Corrêa da Silva. Cartões amarelos - Pingo, Roger, Thiago Carpini, Johnathan, Finazzi, Fernando, Flavinho, Sorato e Adoniran. Renda - R$ 9.982,00. Público - 992 pagantes. Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu.