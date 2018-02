Ponte Preta bate Paulista e segue na luta por vaga nas semis Mostrando um futebol eficiente, a Ponte Preta venceu o Paulista, por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Após este resultado, válido pela 16.ª rodada, o time campineiro atingiu os 26 pontos, dois a menos do que o adversário jundiaiense. Ambos ainda sonham em disputar as semifinais do Campeonato Paulista. Bem posicionada em campo pelo técnico Nelsinho Baptista, a Ponte usou de muita velocidade para encurralar o visitante. Assim abriu o placar aos oito minutos, quando Dionísio cruzou para a cabeçada de Finazzi e a defesa parcial de Victor. O próprio atacante pegou o rebote para finalizar de direita. Mantendo o ritmo, com méritos, a Ponte ampliou aos 20 minutos, numa jogada muito rápida. Finazzi puxou o contra-ataque, deu para Héverton que, com inteligência, lançou Roger nas costas da defesa. O atacante driblou o goleiro Victor e completou para as redes. Explorando bem as laterais do campo, a Ponte ainda criou outras boas chances para ampliar. O Paulista conseguiu, pelo menos, equilibrar a marcação no meio-campo. No segundo tempo, porém, o Paulista se viu obrigado a sair em busca da reação, inclusive com uma mudança tática promovida pelo técnico Vágner Mancini. Ele tirou o zagueiro Marcus Vinícius para a entrada do atacante Victor Santana. Mas a mudança abriu espaços para os contra-ataques dos donos da casa. E Finazzi não perdoou. Aos 26 minutos, ele foi lançado em velocidade, ajeitou com a direita e bateu com o outro pé no ângulo de Victor. O atacante soma agora nove gols na competição. Aos 38 minutos, Victor Santana diminuiu com um chute forte da pequena área. Aos 40 minutos, na pressão, o visitante ainda mandou uma bola na trave com Gilsinho. A reação, porém, começou tarde demais. No final de semana, domingo, a Ponte Preta vai receber o líder Santos, às 18h10, no Majestoso. No sábado, o Paulista recebe o Guaratinguetá, às 18h10, em Jundiaí. PONTE PRETA 3 x 1 PAULISTA Ponte Preta - Aranha; Gabriel, Anderson e Émerson; Pingo, Ricardo Conceição, Dionísio (Thiago Carpini), Héverton (Castor) e Fernando (Rafael Fusca); Finazzi e Roger. Técnico: Nelsinho Baptista. Paulista - Victor; Marco Aurélio (Rodolfo), Diego Padilha, Marcus Vinícius (Victor Santana) e Fábio Vidal; Réver, Marcelo Oliveira, Diogo (Rodrigo Fabri) e Fernando Diniz; Gilsinho e Marcos Denner. Técnico: Vágner Mancini. Gols - Finazzi, aos 8, e Roger aos 20 minutos do primeiro tempo; Finazzi, aos 26, e Victor Santana, aos 38 minutos do segundo tempo. Árbitro - Elcio Paschoal Borborema. Cartões amarelos - Gabriel, Anderson, Dionísio, Héverton, Ricardo Conceição, Rever, Marcos Denner. Renda - R$ 31.244,00. Público - 3.307 pagantes. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).