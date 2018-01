Ponte Preta bate São Bento e assume liderança do grupo do São Paulo no Paulistão

A Ponte Preta espantou o mau momento vivido, após duas derrotas seguidas em casa, e voltou a vencer no Campeonato Paulista. Neste domingo, ganhou do São Bento por 1 a 0, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela quarta rodada do Estadual.

Essa foi a primeira derrota do São Bento, que também ainda não havia sofrido gol em três jogos. Com sete pontos, o time de Sorocaba segue na vice-liderança do Grupo C, atrás do Palmeiras, e não conseguiu acabar com o jejum de 27 anos sem vencer o adversário de Campinas.

Já a Ponte Preta manteve os 100% de aproveitamento como visitante - venceu o Corinthians na estreia - e assumiu a liderança isolada do Grupo B, com seis pontos, dois a mais que o segundo colocado São Paulo.

O primeiro tempo neste domingo foi bastante equilibrado. O São Bento tinha mais posse de bola e a Ponte Preta se defendia, procurando explorar o contra-ataque. Os times só foram criar boas oportunidades nos minutos finais, mas Silvinho e Régis Souza finalizaram por cima.

Na volta do intervalo, o São Bento esboçou uma pressão e quase marcou com Luizão. Ivan estava atento e fez boa defesa. Aos 26 minutos, Léo Artur cobrou escanteio na primeira trave e Marciel desviou de cabeça por cobertura, abrindo o placar para a Ponte. Os donos da casa tentaram o empate, principalmente em chutes de fora da área, mas não evitaram o fim da invencibilidade.

O São Bento volta a campo na sexta-feira, contra o Santo André, às 19h15, outra vez no Walter Ribeiro. Já a Ponte Preta enfrenta o Ituano no sábado, às 16h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Os jogos são válidos pela quinta rodada.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 0 X 1 PONTE PRETA

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Régis Souza (Everaldo), Luizão, Douglas Assis (João Gabriel) e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Celsinho e Maicon Souza; Lúcio Flávio, Léo Itaperuna (Lucas Farias) e Lucas Crispim. Técnico: Paulo Roberto Santos.

PONTE PRETA - Ivan; Emerson, Renan Fonseca, Luan Peres e Orinho; Marciel (João Vitor), Tiago Real e Léo Artur; Felipe Saraiva (Jeferson), Felippe Cardoso e Silvinho (Gabriel Vasconcelos). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Marciel, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez (SP).

CARTÕES AMARELOS - Régis Souza (São Bento); Tiago Real e João Vitor (Ponte Preta).

RENDA - R$ 56.100,00.

PÚBLICO - 3.195 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).