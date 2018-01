Ponte Preta busca reforço no Guarani A Ponte Preta praticamente acertou o seu sexto reforço para temporada 2005, um nome já bem conhecido do torcedor de Campinas. É o meia Harison, que foi rebaixado com o Guarani no Campeonato Brasileiro. Ele deverá se apresentar no estádio Moisés Lucarelli na tarde desta quinta-feira para assinar contrato de 1 ano. Harison estava negociando sua permanência no Guarani, mas pediu um valor acima das pretensões do clube e acabou se desligando. O meia ganhava cerca de R$ 16 mil no Brinco de Ouro, mas ficou sem receber os meses de novembro e dezembro, além dos valores relativos a 13º salário e férias. Natural de Belém-PA e com 25 anos completados no último dia dois de janeiro, Harison foi revelado pelo São Paulo, mas logo seguiu para o Japão, onde atuou por três anos. Também chegou a defender o Santa Cruz-PE em 2001. A diretoria da Ponte ainda negocia a contratação de mais um meia. O escolhido pode ser Lopes, vinculado ao Palmeiras e que estava emprestado ao Juventude. Ele seria incluído na quase certa ida do lateral-direito André Cunha para o Palestra Itália. Antes de Harison, a diretoria da Ponte já havia acertado as contratações de cinco jogadores: o volante Galeano, o lateral-esquerdo Marquinhos, o volante Henrique, além dos atacantes Roberto Santos e Sérgio Júnior.