Ponte Preta busca um lateral direito O estilo do técnico Marco Aurélio Moreira é bem conhecido. Não reclama de nada. Ou quase nada. Apesar de rasgar elogios ao elenco da Ponte Preta, ele não esconde sua preocupação com a falta de um especialista para a lateral direita. E ainda sonha com Daniel, do Palmeiras. "Precisamos definir se o Daniel vem ou não. Caso contrário, temos que buscar alguém para cobrir a posição", revelou o técnico. Não vai demorar muito tempo para o técnico tomar uma decisão. Os dirigentes de Ponte e Palmeiras devem se reunir nesta semana para definir a questão. O curioso é que o passe de Daniel pertence, em partes iguais, aos dois clubes. A permanência do lateral no Parque Antártica depende do paraguaio Arce, que poderia deixar o clube. Por enquanto, o titular da Ponte é o ex-junior Carlos Alexandre. O técnico quer evitar a improvisação pelo setor, usando o meio-campista Dionísio. Para o meio-campo, a Ponte tem outras opções como Marquinhos, ex-Portuguesa de Desportos, e até mesmo Elivélton, que pode voltar a atuar pelo setor com a contratação do lateral-esquerdo André Silva. A comissão técnica espera definir um amistoso contra o Fluminense, no próximo sábado, no Rio de Janeiro. Este jogo seria o primeiro teste oficial com vistas ao Campeonato Brasileiro. A estréia do time será contra o Flamengo, dia 1º de agosto, provavelmente em Juiz de Fora (MG). A dispensa do zagueiro Fábio Luciano pelo Corinthians causou surpresa no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte ainda cobra na justiça R$ 1 milhão pela venda do jogador, ocorrida em janeiro. A pendência jurídica está garantida com o passe do zagueiro João Carlos, avaliado em US$ 4 milhões. O curioso é que ele também entrou no "listão" do Parque.