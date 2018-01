Ponte Preta busca volante Ari no Bahia A Ponte Preta já sabe quem pode suprir a saída do volante Éverton, que voltou para o Sport Recife. Trata-se de Ari, de 25 anos, que pertence ao Bahia e foi indicado pelo técnico Osvaldo Alvarez. Os dois trabalharam, recentemente, no Verdy Tokyo, clube rebaixado para a Segunda Divisão do Japão. As negociações estão adiantadas e o próprio jogador admitiu que tem 80% de chances de defender a Ponte, no próximo ano. O técnico também recomendou a renovação com o lateral-esquerdo Bruno, outro que está ligado ao Bahia. A diretoria espera renovar com o zagueiro Thiago Matias, mas depende da autorização do Palmeiras, clube com o qual ele tem contrato em vigor. Matias passou a ser prioridade depois que o veterano Galeano manifestou desejo de deixar o clube.