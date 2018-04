Ponte Preta, Chapecoense e Figueirense avançam na Copa do Brasil

A Ponte Preta tinha vencido na ida a Caldense, em Poços de Caldas (MG), por 2 a 1, por isso entrou no Estádio Moisés Lucarelli bem tranquila. Mas só empatou em casa por 1 a 1. Wellington Paulista perdeu um pênalti e a Caldense abriu o placar com Thiago Azulão, aos 41 minutos do segundo tempo. O resultado servia, mas o zagueiro Douglas Grolli ainda empatou nos acréscimos. O time paulista agora aguarda o vencedor do confronto entre Genus e ASA.

Em Chapecó (SC) o time da casa sofreu muito para superar a má fase e vencer o Princesa do Solimões-AM, por 2 a 0, com gols de Kempes e Rodrigo Andrade, de pênalti. Com isso o time catarinense avançou, porque tinha empatado por 1 a 1 no Amazonas. O próximo adversário da Chapecoense sairá do confronto entre Estanciano-SE e Paraná.

O Figueirense descartou o jogo de volta ao vencer o Lajeadense-RS, por 2 a 0, com gols de Rafael Moura e Dudu, ambos no primeiro tempo. Na segunda fase vai pegar Sampaio Correa ou Internacional de Lages, também de Santa Catarina.