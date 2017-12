Ponte Preta cobra responsabilidade Os jogadores da Ponte Preta receberam um ?puxão de orelhas? do vice-presidente Marco Antônio Eberlin, nesta tarde, antes do treinamento no Centro de Treinamento do Jardim Eulina. Tudo por causa da briga no dia anterior entre Romeu e Roger, que repercutiu negativamente. Depois de discursar em alto tom e gesticular bastante, o dirigente tentou amenizar a situação para não atrapalhar a campanha do time na reta final do Campeonato Brasileiro. "O que aconteceu não é atitude de jogador profissional. Vivemos um momento importante, onde brigamos em condições de garantir uma vaga na Copa Sul-Americano, então todos precisam dar as mãos, e não meter a mão um no outro". A bronca foi dada no vestiário, com a presença de toda a comissão técnica. A Ponte ocupa a nona posição, com 58 pontos. Os dois indisciplinados foram repreendidos e serão multados apenas pela "caixinha" dos jogadores. O valor não foi divulgado. Ambos foram orientados a não comentar a troca de tapas, socos e pontapés num simples treino de dois toques. Com relação ao time que enfrenta o São Caetano, domingo, às 18 horas, em Campinas, o técnico Nenê Santana já adiantou que pretende manter o mesmo esquema 4-4-2 usado nos últimos jogos. Assim, a única mudança deve ser a entrada do meia Lindomar no lugar de Júlio César, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate de 2 a 2 com o Vasco da Gama. A princípio, estão descartadas as voltas do lateral-esquerdo Bill e do zagueiro Alexandre, ambos liberados nesta semana pelo departamento médico. "Vamos manter a mesma base, dando moral para o grupo", justificou Santana. Ele também não deve usar o zague iro Gustavo, liberado após cumprir suspensão automática. Mas como dois titulares estão machucados, o lateral André Cunha e o volante Romeu, o técnico testou a formação com três zagueiros. Mas ele espera pela liberação dos contundidos. O time será confirmado após o coletivo desta tarde no gramado do Estádio Majestoso.