Ponte Preta coloca ingressos a R$ 3 A Ponte Preta espera contar com o apoio de seu torcedor para o jogo decisivo contra o Brasiliense, domingo à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O time campineiro precisa, pelo menos, de um empate para evitar o rebaixamento para a Série B. Para estimular a presença da torcida, os ingressos terão preço único de apenas R$ 3. "Espero que todos ingressos sejam vendidos", comentou Nenê Tognolo, administrador do Majestoso, informando que estarão à venda 18 mil bilhetes a partir desta quinta-feira. Mas existe um clima tenso no clube, mesmo porque esta situação era inesperada pela diretoria, principalmente, após a boa campanha no primeiro turno, quando o time liderou por oito rodadas. No segundo turno, porém, a Ponte é dona do pior desempenho, com apenas 15 pontos. Existe também apreensão com respeito ao processo eleitoral, porque na sexta-feira ao meio-dia acaba o prazo de inscrição de chapas. O presidente Sérgio Carnielli é candidato à reeleição e não deve ter concorrente. Quebrando a rotina, o próprio dirigente compareceu ao treino da tarde no Centro de Treinamento do Jardim Eulina. Carnielli deu um "dura" no elenco, que terça-feira lavou a roupa suja em outras duas reuniões. Os jogadores não sabem explicar a queda de rendimento do time, que soma 48 pontos e ocupa a 18.ª posição. Se empatar chegará aos 49 pontos, número máximo que pode ser alcançado pelo Coritiba, em desvantagem no número de vitórias - 14 a 12. O técnico Nenê Santana deve confirmar o time somente após o coletivo de sexta-feira à tarde. O time deve jogar no esquema 4-4-2, com as voltas do zagueiro Rafael Santos, do meia Danilo e dos atacantes Evando e Tico.