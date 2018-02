Ponte Preta com desfalques para jogo com o Corinthians O técnico da Ponte Preta, Wanderley Paiva, tem uma série de problemas na defesa para escalar o time que enfrenta o Corinthians, quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, na primeira rodada do Campeonato Paulista. O lateral-direito Jonathan, o lateral-esquerdo Wellington e o zagueiro Emerson estão machucados e dificilmente terão condições de jogo. Sem muitas opções no elenco, o treinador terá de improvisar o volante Dionísio na direita, além de escalar o garoto Dic, de 18 anos, na outra ala. Zacarias, ex-São Raimundo, deve ficar com a vaga no meio da defesa. ?As laterais são nossas posições mais carentes e a diretoria vem se esforçando para encontrar reforços, mas sabemos que não é fácil. Por enquanto, vamos com o que temos?, afirmou Paiva. A esperança recai sobre o atacante Finazzi, contratado como principal reforço e salário mais alto do elenco - R$ 25 mil mensais. O jogador chegou ao clube na semana passada e, mesmo não estando totalmente pronto fisicamente, está escalado ao lado de Anderson Luiz. O time, que deve ser confirmado nesta terça por Wanderley, deve ter: Aranha; Dionísio, Anderson, Zacarias e Dic; Ricardo Conceição, Carlinhos, João Marcos e Émerson; Anderson Luiz e Finazzi.