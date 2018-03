Ponte Preta com dúvida só na lateral Sem poder contar com o lateral-direito Mantena, expulso pela segunda vez consecutiva no Campeonato Brasileiro, o técnico da Ponte Preta, Abel Braga, espera definir o seu substituto o mais breve possível para poder dar entrosamento ao novo titular da posição. A briga pela posição está entre Dênis, revelado pelo próprio clube, e Marquinhos, que veio do Bangu e foi aprovado após um período de testes no clube. Além da lateral, o treinador ainda aguarda a definição dos atacantes Sérgio Alves e Vaguinho, que não vinham treinando nos últimos dias. O primeiro ainda se recupera da lesão muscular que o afastou da derrota para o Paraná Clube no último sábado. Vaguinho tem um problema dentário e vem fazendo tratamento. Os dois, entretanto, não devem ser problemas para enfrentar o Grêmio no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com seis pontos ganhos após as oito primeiras rodadas do Brasileirão, a Ponte Preta ocupa a 22ª posição na tabela de classificação. Atrás deles estão apenas Goiás e Fortaleza que, com o mesmo número de pontos, perdem nos critérios de desempate. O técnico Abel Braga confirmou ter sido procurado pela direção do Juventude, mas não aceitou o convite: "Nem tem motivo para sair da Ponte. Aqui estou bem".