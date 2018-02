Ponte Preta com problema no ataque O técnico da Ponte Preta, Marco Aurélio Moreira, segue na dúvida em quem escalar no ataque para a partida com o Figueirense, domingo, no Majestoso, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com a contusão de Anselmo, o novo comandante observa três jogadores para a posição. O veterano Macedo atuou na derrota para o Juventude e não foi bem, mas pode ganhar nova chance. A outra opção é Flávio Guilherme, que tem as mesmas características de Anselmo. O meia-atacante Júlio César também disputa a vaga, podendo estrear. Em outros setores do time, outras mudanças ocorrerão, mas Marco Aurélio não tem muitas opções e os substitutos praticamente já estão definidos. Na lateral-direita, Alexandre entra no lugar de André Cunha e Ângelo começará de volante, no lugar de Romeu. Ambos jogadores estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na defesa, após cumprir suspensão automática, Alexandre deve entrar no lugar de Rafael Santos. O lateral-esquerdo Bill ainda não tem sua volta garantida e caso fique de fora, Alan segue no time. A escalação oficial só deve sair mesmo na sexta-feira após o coletivo.