Ponte Preta com problemas para enfrentar o América Mesmo com a vitória da Ponte Preta sobre o Ituano, por 2 a 1, devolvendo à Ponte Preta a condição de brigar pela classificação às semifinais do Campeonato Paulista, o técnico Nelsinho Baptista já sabe que tem alguns problemas a superar para o compromisso contra o América, domingo à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O atacante Finazzi, artilheiro do time, com sete gols, recebeu o terceiro cartão amarelo, em Itu. O volante Pingo sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda, deixando o campo antes dos 20 minutos. Além disso, o zagueiro Anderson, que cumpriu suspensão, também sentiu uma lesão muscular e passou a ser dúvida. Nelsinho, ponderado, prefere aguardar uma posição oficial do departamento médico. Mas já avisou que poderá manter Zacarias na defesa e Thiago Carpini no meio-campo. A Ponte Preta soma 17 pontos, em 10.º lugar.