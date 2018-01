Ponte Preta com Tico, mas sem Élson O atacante Tico será a principal novidade da Ponte Preta para buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro contra o Goiás, sábado à tarde, no Estádio Serra Dourada, pela 29.ª rodada. Mas o time deve sofrer uma grande baixa: o meia Élson está sendo avaliado pelos médicos e, se não estiver 100%, deve ficar fora. Ambos foram contratados há pouco tempo e vinham sendo os destaques do elenco. Tico já marcou dois gols e se firmou rapidamente como titular depois da saída de Kahê, artilheiro do time com 11 gols, mas que se transferiu para o futebol alemão. No empate sem gols contra o Vasco (dia 22/9) sofreu uma queda e seu ombro foi deslocado. Agora, com a região protegida, Tico treinou fisicamente pela manhã e participou do treino no campo pela tarde. Ele ocupará a vaga de Zé Carlos, expulso na derrota para o Cruzeiro, por 3 a 2. Já Élson atuou os últimos dois jogos com dores na patela - um osso do joelho direito. Apesar do tratamento, ele deve ser poupado deste jogo. "Só vai entrar se estiver totalmente recuperado e sem dor. Não podemos perdê-lo para o restante do campeonato", afirma de forma incisiva o técnico Estevam Soares, se antecipando ao parecer do médico André Paraíso Forti. O meia Rafael Ueta, embora sentindo dores por uma leve torção no tornozelo esquerdo, deve ter nova chance no meio de campo. A vaga do volante Romeu, que cumprirá suspensão automática, deve ser preenchida por Carlinhos. Na defesa, Preto, expulso, será substituído por Thiago Matias. O time deve ser confirmado no coletivo previsto para esta quinta-feira à tarde. Com 41 pontos, a Ponte Preta ocupa a nona posição na classificação.