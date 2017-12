Ponte Preta começa reformulação após rebaixamento e confirma o primeiro reforço

Depois de anunciar a saída de 16 jogadores que fizeram parte do grupo rebaixado no Campeonato Brasileiro, a diretoria da Ponte Preta anunciou nesta quarta-feira o primeiro reforço para a temporada de 2018. Trata-se do zagueiro Wesley Matos, que defendeu o Vila Nova na Série B.

O defensor foi um dos principais destaques do clube goiano nesta temporada e chegou a despertar interesse de Ceará e Fortaleza, mas o time paulista acabou levando a melhor. Ele ainda vai realizar exames antes de assinar contrato até 30 de novembro de 2018.

Wesley Matos, de 31 anos, foi revelado no Tupi e passou por Mogi Mirim, Esportivo-RS, América-MG e Goiás antes de chegar ao Vila Nova, onde em 2017 disputou 52 jogos e marcou cinco gols.

Em busca de reforços para o sistema defensivo, a diretoria também tentou recentemente a contratação de Reginaldo, mas o Fluminense avisou que não vai liberar o zagueiro de 25 anos, que perdeu espaço entre os titulares durante o Brasileirão.