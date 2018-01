Ponte Preta comemora reabilitação Após três jogos sob o comando da Ponte Preta, o técnico Estevam Soares comemora as primeiras metas cumpridas e promete mais regularidade dentro do Campeonato Brasileiro. O objetivo, agora, é vencer o Paraná, sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O ambiente no Majestoso nesta segunda-feira, era de absoluta tranqüilidade, após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, que quebrou um jejum de nove jogos sem vitórias. Antes disso, no meio de semana, o empate por 2 a 2 com o Paysandu tinha interrompido uma série de oito derrotas consecutivas. "Foram duas metas ultrapassadas, mas agora precisamos retomar a luta na competição e somar pontos em casa é fundamental", afirmou. O time soma 37 pontos, ocupa a nona posição e ainda é quem ficou mais tempo na liderança, com nove rodadas. O zagueiro Tiago Mathias, que cumpriu suspensão automática, pode voltar na vaga de Preto. Por outro lado, a comissão técnica aguarda a chegada de reforços. Um dos cotados é o atacante Maia, artilheiro do Gama na Série B, com 10 gols. Alecsandro, do Vitória, está quase descartado por conta de outras propostas.