Ponte Preta confia na sua torcida Os três pontos conquistados na última rodada sobre o Vitória serviram de motivação para o time da Ponte Preta. Com a saída da zona de rebaixamento, os jogadores esperam o apoio da torcida para conseguir a segunda vitória consecutiva na partida diante do Fluminense, quinta-feira, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo o técnico Abel Braga tem alguns problemas. Sem poder contar com o meia Adrianinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o goleiro Alexandre Negri e o atacante Roger, servindo as Seleções Brasileira Sub-23 e Sub-18, respectivamente, o treinador ainda estuda a melhor formação para parar o melhor time carioca. Após 16 rodadas, o Fluminense ocupa a 11ª posição na tabela, com 22 pontos ganhos. Lauro está confirmado no gol e Luizinho Vieira no meio. No ataque Nenê, que pegou apenas um jogo de suspensão pela expulsão contra o Corinthians, briga com Sérgio Alves por um lugar ao lado de Fabrício Carvalho. O volante Roberto, que não enfrentou o Vitória, tem retorno garantido.