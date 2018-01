Ponte Preta confirma 4-5-1 no Morumbi O clima de tensão já ronda a Ponte Preta. O risco do rebaixamento já é o assunto mais falado no Majestoso. Principalmente sabendo que o próximo adversário é o São Paulo, campeão paulista, e o jogo é de festa. Sem saber como o adversário vai jogar, o técnico Osvaldo Alvarez confirma o novo esquema tático do time: 4-5-1. Assim, a marcação fica privilegiada com a escalação de três volantes: Ângelo, Éverton e Carlinhos. No meio, Harison e Danilo continuam com a tarefa de armar o time, enquanto Roger deve ser o atacante solitário. Nos treinamentos, Vadão foi insistente em organizar o posicionamento no novo esquema. O time treinou nesta quinta-feira em Artur Nogueira, cidade vizinha, mas está concentrado desde terça-feira em Valinhos, também próxima a Campinas. A cautela tem motivo. Uma das preocupações do treinador é com o saldo de gols, que pode ser decisivo para o rebaixamento ou não para a Série A-2. Por isso, mesmo falando em vencer, o técnico adianta que o único resultado realmente catastrófico seria uma goleada. "Precisamos jogar com prudência e medir as conseqüências de um resultado". Atualmente o saldo do time campineiro é de cinco gols negativos, melhor do que todos os seus concorrentes diretos. A Ponte ocupa a 16.ª colocação, com 19 pontos.