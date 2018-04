Ponte Preta confirma acerto com atacante Cristaldo, ex-Palmeiras

A Ponte Preta confirmou nesta sexta-feira a contratação do atacante Jonatan Cristaldo, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras em 2015. Ele estava no Velez Sarsfield da Argentina e é aguardado em Campinas para fazer exames médicos e assinar o contrato até o final do ano. Sem tempo hábil para ser regularizado, ele ainda não estará em campo contra o Paysandu no estádio Moisés Lucarelli, neste sábado, às 21 horas, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Confira a tabela da Série B do Brasileiro

No Palmeiras o atacante argentino disputou 73 jogos e marcou 18 gols. Com 29 anos, estava no Vélez Sarsfield-ARG, mas tem contrato com o Cruz Azul-MEX. Na carreira ainda tem passagens por Metalist-UCR, Bologna-ITA e Monterrey-MEX.

"Para mim, não tem bola perdida, eu sempre dou 100%. Posso jogar bem ou mal, mas sempre trato de dar o meu máximo em campo", revelou Cristaldo em entrevista ao site oficial do clube. O atacante chega justamente para dar esse toque de raça ao grupo, mas pode sofrer para encontrar uma vaga no time titular. Felipe Saraiva e Orinho vivem boa fase.

Os dirigentes esperam definir na segunda-feira a vinda do lateral e meia Danilo Barcelos, do Atlético Mineiro. Ele virá por empréstimo. Em contrapartida, a Ponte cederá o lateral Emerson por empréstimo ao time mineiro.