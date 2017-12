Ponte Preta confirma acerto com zagueiro Renan Fonseca, do Botafogo

Buscando reforços para 2018, quando disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta segue atrás de opções no mercado. E, nesta sexta-feira, a diretoria anunciou o acerto com o zagueiro Renan Fonseca, de 27 anos, e que desde 2015 estava defendendo o Botafogo, onde atuou por 107 jogos.

O novo reforço, curiosamente, começou na base do próprio clube campineiro, entre 2008 e 2009, quando subiu para o time principal e atuou seis vezes na Série B. No ano seguinte jogou o Campeonato Paulista e mais uma vez pelo Brasileiro. Ele mede 1,93 e pesa 81 quilos. O seu contrato vai até novembro de 2018 - as bases do acordo não foram reveladas.

Na temporada de 2015, pelo Botafogo, ele foi o jogador com maior numero de partidas naquele ano e foi titular com os técnicos Renê Simões e Ricardo Gomes. Além disso, foi eleito melhor zagueiro da Série B em 2015, quando o time carioca foi o campeão e voltou à elite. Ele já atuou por outros clubes como Red Bull Brasil, Marília e Ituano.

O novo diretor de futebol, Ronaldão de Jesus, já avisou que a prioridade agora é encontrar um lateral-esquerdo e um atacante. "Mas temos que analisar todas opções com cautela, porque trabalhamos com um orçamento reduzido e não podemos cometer erros. Por isso, vamos discutir muitos nomes ainda no decorrer da próxima semana", explicou.

Por enquanto, estão confirmados como reforços: o goleiro Vinícius (ex-Palmeiras), o zagueiro Wesley Matos (ex-Vila Nova), o volante Ronaldo (ex-Sport), o meia Tiago Real (ex-Coritiba) e o atacante Silvinho (ex-Criciúma).

DE SAÍDA

Por outro lado, alguns jogadores estão deixando o clube por conta do término de seus contratos. O volante Jadson está praticamente acertado com o Fluminense, que também tem interesse no atacante Lucca, artilheiro da Ponte neste ano, com 22 gols. Mas ele tem vínculo com o Corinthians.

O também volante Naldo, emprestado pelo Joinville, está indo para o Ceará e existe a expectativa de que o também volante Fernando Bob vá para o São Paulo. O lateral Danilo Barcelos já voltou para o Atlético-MG.