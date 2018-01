Ponte Preta confirma dois reforços A diretoria da Ponte Preta confirmou nesta sexta-feira a contratação do meia-atacante André Cunha, do Araçatuba, que chega ao clube na última segunda. Além dele, os dirigentes apresentaram o meia Kléber, que trabalhou com o atual técnico do time de Campinas, Estevam Soares, no Campeonato Brasileiro da Série B de 2003, quando defendia o Gama. Com isso, a Ponte passa a contar com quatro reforços até agora para a disputa do Campeonato Paulista. Anteriormente, foram contratados o zagueiro Alexandre, do Palmeiras, e o lateral-esquerdo Bill, um dos destaques do Marília na última Série B. "Estamos conversando com alguns jogadores. Acredito que até segunda-feira, a diretoria da Ponte já tenha acertado com mais alguns atletas", comentou o técnico Estevam Soares, que tem como prioridades as chegadas de um goleiro, um lateral-direito e um centroavante. Vários nomes são comentados no clube, como do zagueiro Gustavo (ex-Guarani), do lateral-direito Chiquinho (Fortaleza), dos volantes Flávio (Palmeiras) e Marcus Vinícius (Atlético-PR), dos meias Fábio Santos (Flamengo) e Vander (Vitória) e do atacante Flávio (Grêmio-RS).