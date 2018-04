Ponte Preta confirma novo fornecedor de material esportivo

De volta à Série A, a Ponte Preta começa a colher os primeiros frutos do acesso. A diretoria, enfim, fechou os detalhes finais com a sua próxima fornecedora de material esportivo. Nesta quinta, fechou o acordo com a Adidas, empresa alemã que já patrocina diversos clubes importantes do Brasil como Palmeiras, Fluminense e Sport e também é patrocinadora de grandes jogadores de futebol como Lionel Messi e David Beckham.

O clube e a empresa já estavam em negociações há algum tempo. A Ponte Preta, inclusive, rompeu com a Pulse, fornecedora até as rodadas finais da Série B. Nos últimos jogos, o clube foi a campo com um uniforme de fabricação própria, que trazia o símbolo do plano de sócio-torcedor TC10+ no local onde antes se encontrava a marca da empresa fornecedora.

Apesar do contrato já estar definido, o clube ainda não explicou quais são os termos. Ainda não se sabe qual o tempo de duração do contrato e quais benefícios a Ponte Preta terá, além do material esportivo, com a parceria.

Desde 2013 torcedores do time campineiro reclamam da dificuldade em encontrar materiais oficiais do clube em lojas de esportes. Fechando com uma das maiores empresas do setor, o clube campineiro espera que este problema seja sanado.