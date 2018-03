Ponte Preta confirma Thiago Mathias Finalmente acabou a novela entre Thiago Mathias e a Ponte Preta. Na tarde desta quarta-feira, a diretoria confirmou o zagueiro, de 22 anos, como novo reforço para o Campeonato Brasileiro. Sua apresentação oficial irá acontecer nesta quinta-feira, no estádio Moisés Lucarelli. O jogador estava no Paulista, de Jundiaí, onde disputou o último Paulistão, além da Copa do Brasil. Como seus direitos federativos pertencem ao Palmeiras, a negociação emperrou na primeira vez que a Ponte tentou o acerto. Com isso, ele foi obrigado a retornar a Jundiaí. Segundo informações, o Palmeiras pediu uma compensação financeira muito alta para os padrões dos campineiros e o acerto acabou não acontecendo. Entretanto, ele retornou ao Paulista desprestigiado e na reserva. Isso incomodou o atleta, que se desligou do clube no início da semana e ficou treinando no Palmeiras. Apesar da pouca idade, Mathias já defendeu vários clubes como Londrina e Botafogo-SP. Ele foi revelado em 2000 pelo técnico Marco Aurélio Moreira. No decorrer da semana, novas contratações podem chegar como o meia Vélber, do São Paulo, e o atacante Frontini, do Marília. Por outro lado, o atacante Roger pode deixar o clube e seguir para o São Paulo.