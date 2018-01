Ponte Preta confirma Wellington Paulista para vaga de Borges

O atacante chega em Campinas com a missão de ser o cara do time, responsabilidade que em 2015 ficou com o experiente Borges, de 36 anos, que não rendeu o esperado e está deixando o clube. Wellington Paulista foi artilheiro por onde passou e vinha sendo especulado em Sport, América-MG e Coritiba.

Ele tem 31 anos e deu os primeiros chutes no Mirassol, time do interior paulista. Ainda jovem foi para o Juventus, da Rua Javari, sendo depois negociado com Paraná e Santos. Virou artilheiro no Cruzeiro, onde atuou de 2008 a 2012. No ano seguinte foi para o West Ham, da Inglaterra. Ele ainda tem no currículo passagem por Criciúma, Internacional e Coritiba antes do Fluminense.

Até este momento a Ponte confirmou a chegada do lateral Nino Paraíba, Avaí, do volante Eurico, Cruzeiro, e dos atacantes Hugo Ragelli, Cruzeiro, e Rhayner, do Vitória. O time está no Grupo B do Paulistão, ao lado de Ituano, Novorizontino, Palmeiras e São Bernardo. A estreia da Ponte no Campeonato Paulista está marcada para o dia 31, contra o Oeste, em Itápolis.