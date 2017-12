Ponte Preta contrata atacante Anselmo A diretoria da Ponte Preta anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Anselmo, do Palmeiras. Os valores da negociação não foram divulgados pelo clube, mas o contrato pelo empréstimo terá duração até o final do de 2004. "Era essa prioridade dele, jogar pelo futebol paulista. E conseguimos isso", disse o procurador do jogador, Lúcio de Souza. Embora nenhum detalhe da transação tenha sido anunciado, o mais provável é que o time do Palestra Itália pague a maior parte do salário. Isso porque no início da temporada, a diretoria da Ponte estipulou um teto salarial de R$ 12 mil, abaixo do que Anselmo recebia no Parque Antártica (R$ 16 mil). Essa é a segunda contratação da Ponte na semana. Na terça-feira, já havia chegado o meia-atacante Robert, de 18 anos, que vinha atuando pelo Kashiwa Reysol, do Japão. As duas negociações tiveram a intermediação do empresário uruguaio Juan Figer, que pode trazer outro atleta para a Ponte: o volante Flávio, também do Palmeiras. Ele foi um dos destaques do Internacional no último Campeonato Brasileiro, mas não faz parte dos planos do técnico Jair Picerni. Em compensação, a Ponte deverá vender o zagueiro Gabriel para Figer, que deve emprestá-lo, provavelmente, para o Palmeiras no Brasileirão. Outros dois jogadores da Ponte podem entrar neste pacote: o zagueiro Rafael Santos e o meia Carlinhos. A Ponte ainda vai embolsar US$ 400 mil.