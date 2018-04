Ponte Preta contrata atacante Otacílio Neto

Atualmente com 27 anos, Otacílio Neto tenta reencontrar o bom futebol de quando se destacou pelo Noroeste, em 2005. Depois de uma passagem frustrada pelo Corinthians, o jogador amargou a reserva do Barueri no ano passado.

Nos próximos dias, a Ponte deve anunciar outro reforço para o ataque. Luís Ricardo, vice-campeão paulista pelo próprio clube em 2008, está negociando sua volta. Em 2009, ele foi um dos destaques do Avaí no último Campeonato Brasileiro, mas atuou improvisado na ala-direita.

Por outro lado, o clube campineiro anunciou a dispensa de dois jogadores. O zagueiro Marrom, revelado pelo clube, e o volante Marcus Vinícius, que estava em fase de testes, tiveram seus contratos rescindidos.

"O elenco estava inchado e tínhamos que reduzi-lo. Os atletas participaram da pré-temporada e o treinador acabou optando por outros atletas para estas posições", disse o coordenador técnico Wanderley Paiva.