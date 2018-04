Ponte Preta contrata dois jogadores A Ponte Preta encerrou seu ciclo de contratações para o Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira com mais dois reforços: o lateral-direito Luciano Baiano, de 27 anos, que estava atuando no Sport Recife, e o volante Magal, do Sertãozinho, que disputa neste segundo semestre a Copa Federação Paulista de Futebol. Havia ainda a expectativa pela chegada do atacante Alecsandro, também do Sport, mas ele acabou indo para o Paraná. A diretoria espera definir nesta sexta-feira a saída do atacante Weldon, negociado com um clube dos Emirados Árabes por US$ 800 mil (cerca de R$ 2,3 milhões). A Ponte ficará com US$ 240 mil (cerca de R$ 700 mil). Quanto ao time, o técnico Nenê Santana ainda não confirmou os titulares para enfrentar o Juventude, domingo à tarde, em Caxias do Sul (RS). Antes do coletivo, Nenê perdeu mais um atacante: Júlio César, vetado pelo departamento médico . O lateral-direito André Cunha, com três cartões amarelos, e o volante Marcus Vinícius, expulso na derrota de 2 a 0 para o Paraná, também não jogarão. Apesar das dificuldades, Nenê deve escalar a Ponte Preta no esquema 3-5-2. A provável formação é: Lauro; Gustavo, Alexandre e Rafael Santos; Ricardo Conceição, Ângelo, Lindomar, Romeu e Bill; Washington e Roger. O time fará um treino tático nesta sexta-feira à tarde e encerra os treinos com um rachão no sábado pela manhã.