Ponte Preta contrata Finazzi e Danilo Portugal A diretoria da Ponte Preta confirmou nesta terça-feira as contratações do atacante Finazzi e do volante Danilo Portugal para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o final da semana, ainda há a possibilidade de o time campineiro confirmar o empréstimo do zagueiro Domingos, recentemente afastado do elenco do Santos.