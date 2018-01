Ponte Preta contrata goleiro do rival A Ponte Preta definiu, nesta quinta-feira, a contratação do goleiro Jean, que nos últimas três anos defendeu o Guarani, seu rival na cidade. Ele chega ao Moisés Lucarelli para substituir Lauro, que no começo da semana confirmou sua transferência para o Cruzeiro, após ganhar seus direitos federativos. As bases do acordo com o ex-bugrino não foram reveladas, mas devem ter sido feitas em bases não inferiores a R$ 42 mil, salário que ele recebia no ex-clube. Jean Paulo Fernandes tem 32 anos, é paulista nascido no Guarujá, mas começou a carreira no Bahia, em 1992. Depois passou por Fluminense-BA, Flamengo-RJ, Cruzeiro, Vitória e Guarani. Ao término do Campeonato Brasileiro da Série B, ele deixou o Guarani por falta de acerto salarial. A diretoria também iniciou os contatos para definir a volta do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, ao clube, depois de seis meses no futebol japonês. Nesta temporada, ele livrou o time do descenso no Campeonato Paulista e chegou a liderar o Campeonato Brasileiro por oito rodadas. Os dirigentes almoçaram com Vadão e só faltam alguns detalhes que devem ser definidos nos próximos dias. ?Está tudo bem adiantado e espero resolver tudo nos próximos dias?, confirmou o técnico, que retornou ao Brasil no início da semana após trabalhar no Verdy Tokyo, time rebaixado para a Segunda Divisão do Japão.