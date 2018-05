Ponte Preta contrata goleiro Eduardo Martini, ex-Avaí

Eduardo Martini, de 30 anos, iniciou a carreira em 1994 no Grêmio, onde conquistou o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil de 2001. Depois, o goleiro atuou pelo Juventude até se transferir para o Avaí, em 2006.

Empolgado pelo acerto com a Ponte, o jogador disse esperar o mesmo sucesso que obteve com o clube catarinense, pelo qual conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2008 e foi campeão estadual neste ano.

"Gostaria de deixar claro ao torcedor da Ponte que, da mesma forma que fui vitorioso nestes últimos anos no Avaí, espero ser em Campinas. O time de Santa Catarina não vencia o estadual há 12 anos e vencemos. Também conquistamos o acesso à Série A. Então, todos os objetivos traçados foram alcançados e não tenho dúvidas que na Ponte Preta, juntamente com o grupo e comissão técnica, conquistaremos esses ideais", disse o goleiro.