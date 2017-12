Ponte Preta contrata Luciano Baiano A Ponte Preta confirmou a contratação do lateral-direito Luciano Baiano, que nas últimas temporadas defendeu o seu maior rival: o Guarani. O jogador foi apresentado ao técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, nesta terça-feira à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli. Luciano esteve acompanhado de seu procurador Oliveira Junior, que é responsável também pelo departamento de Futebol do Ituano, atual campeão paulista. Seu contrato com o Guarani terminou dia 30 de maio e, agora, é dono de seu atestado liberatório. Ele não se diz incomodado pelo fato de o clube já ter definido a volta de Daniel, que estava no Palmeiras. "Vim para ser útil, não importa se o clube já tem outro lateral", comentou. A Ponte espera ainda definir outros reforços até o fim de semana. Um dos nomes é Hernani, meia do Atlético Mineiro. Outro é Rodrigão, ex-centroavante do Santos.