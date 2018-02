Ponte Preta contrata mais dois reforços para o Paulistão

Mais dois reforços se apresentaram ao técnico Sérgio Guedes, da Ponte Preta, nesta quinta-feira cedo: o lateral-direito Eduardo Arroz e o volante Deda. Embora já tenha contratado oito jogadores, a diretoria continua atrás de um centroavante e o nome de Clodoaldo, do Corinthians, é o mais cotado. Além do corintiano, o clube estaria esperando o acerto com um atacante do exterior. O nome, porém, está sendo mantido em absoluto sigilo. Os dois novos jogadores realizaram exames médicos e fizeram testes físicos. Ambos foram aprovados e logo mais se juntam ao restante do elenco. Na última quarta-feira, a diretoria da Macaca já tinha apresentado o zagueiro César, o volante Raulen e os meias Elias e Giuliano. Até agora, o time campineiro já contratou oito reforços: César e Jean (zagueiros), Eduardo Arroz e Vicente (laterais), Deda e Raulen (volantes), Elias e Giulian (meias). A Ponte Preta fará sua estréia no Paulistão contra o Ituano, no próximo dia 16 de janeiro, em Campinas.