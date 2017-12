Ponte Preta contrata Marquinhos A Ponte Preta anunciou, oficialmente, esta noite, o seu primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro. É o meia Marquinhos, emprestado junto à Portuguesa de Desportos, pelo período de um ano. O jogador se apresenta no estádio Moisés Lucarelli, nesta quarta-feira cedo, para realizar exames médicos e físicos. "O negócio foi rápido e bom para todas as partes", disse o jogador, que se atrapalhou com o congestionamento na capital. "Minha idéia era chegar em Campinas à tarde, mas não consegui", justificou. Marquinhos tem 29 anos e estava na Portuguesa desde o segundo semestre do ano passado, quando foi contratado junto ao Colo Colo, do Chile, por indicação do ex-técnico da Ponte, Nelsinho Baptista, atualmente no São Paulo. Marquinhos começou a carreira no Flamengo-RJ, atuando ao lado de outros jogadores consagrados como Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, Júnior Baiano e Djalminha. Depois passou por Bahia e Palmeiras. Seus principais títulos são a Copa do Brasil de 1990 com o Flamengo, o Campeonato Paulista de 1996 com o Palmeiras e o Campeonato Baiano de 1998 com o Bahia. Sobre a Ponte Preta, Marquinhos disse que conhece bem o elenco e o considera de muita qualidade. "Conheço bem o futebol do Mineiro, do Fabinho e do Piá. Acho que vamos formar um meio de campo muito forte", prometeu o novo contratado. A direção da Ponte não descartou a possibilidade de contratar outro jogador da Portuguesa: o meia Hernani. Revelado pelo Atlético-MG ele já atuou em Campinas ano passado, não ficando por ter sido negociado com o time do Canindé.