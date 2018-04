Ponte Preta contrata meia Danilo A diretoria da Ponte Preta anunciou nesta tarde a contratação de mais um reforço para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. É o meia Danilo, que estava defendendo o Monterrey, do México, na atual temporada. O jogador já foi apresentado ao elenco e fica no clube até o final de 2004. "Estou muito contente por assinar com a Ponte Preta. O time vive um grande momento no Campeonato Brasileiro e quero aproveitar", afirmou. Apesar da pouca idade, 21 anos, Danilo tem boa experiência no futebol brasileiro. Foi revelado pelo União São João, mas também atuou por Cruzeiro, Vasco e Portuguesa. Este é o segundo jogador contratado pela Ponte Preta nesta semana. Antes já havia chegado ao clube o atacante Kleyr, da Portuguesa. Nos próximos dias, porém, o time deve perder o atacante Weldon, que interessa do Strasbourg, da França.