Ponte Preta contrata o 10º reforço A diretoria da Ponte Preta se reuniu na noite de terça-feira para acertar a contratação do zagueiro Fabrício, que estava no Joinville-SC. O zagueiro assinou contrato com o clube por dois anos, se apresentou no Estádio Moisés Lucarelli, fez avaliações médicas e físicas e já está à disposição do técnico Vadão. Fabrício foi revelado pelo Internacional-RS, mas teve destaque no rival Grêmio, onde conquistou a Copa do Brasil em 2000, e o bicampeonato gaúcho 99/2000. O jogador agora voltará a formar dupla de zaga com Marinho, com quem jogou no clube gaúcho. Com a chegada do zagueiro, a Ponte Preta soma dez reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. São eles: o goleiro Hiran, o lateral-direito Daniel, o zagueiro Marinho, os volantes Luciano Baiano e Isaías, o meia e Alex Oliveira e os atacantes Macedo, Basílio e Hernani. A Ponte agora procura um centroavante para fechar o elenco. Com a venda de Washington para o Fenerbahce, da Turquia, Vadão ficou sem um jogador de presença na área. Outro Fabrício poderá suprir esta carência. O atacante do União Barbarense, Fabrício Carvalho, que marcou 11 gols no Campeonato Paulista da Série A1, deve ser o próximo reforço do clube.