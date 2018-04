Ponte Preta contrata o zagueiro Diego Ivo, do Ceará

A diretoria da Ponte Preta fechou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Diego Ivo, titular do Ceará durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele é o segundo defensor anunciado pelo time de Campinas em menos de uma semana. Antes dele, já assinou com o clube Renato Chaves, ex-Náutico.

Diego Ivo já estava com conversas avançadas com o time paulista desde segunda-feira. Ele está em Campinas e deverá ser anunciado oficialmente até quarta. Apesar de ter disputado a Série B pelo time cearense, o jogador tem seus direitos econômicos ligados ao Atlético-PR, que o repassará por empréstimo para a Ponte Preta até o final de 2015. Em princípio, chega para suprir a ausência de Gilvan, que não renovou contrato.

A contratação de Diego Ivo também pode ser um "troco" da Ponte Preta no Ceará. O clube de Fortaleza anunciou, nos últimos dias, a contratação de Charles, ex-Paysandu, que já estava apalavrado com o clube campineiro.