Ponte Preta contrata outro ex-Guarani A formação do elenco da Ponte Preta para a temporada 2005 é curiosa. A diretoria está montando um time recheado de jogadores que passaram pelo arqui-rival, o Guarani, e o recém-chegado é o lateral-esquerdo Júlio César, de 28 anos, é mais um deles. Júlio César deixou o Guarani muito jovem, com apenas 19 anos. E depois de andar por vários clubes do exterior está de volta ao Brasil. Ele foi tricampeão mexicano e vice-campeão da Copa Libertadores pelo Cruz Azul. Jogou ainda no Celaya e Atlas, todos do México; defendeu também Osasuna e Logroñes, da Espanha. "Recebi uma boa proposta e resolvi aceitar, embora ainda respeito o Guarani, meu clube formador", comentou. No elenco de 25 jogadores, nada menos que sete já passaram ou foram revelados pelo time do Brinco de Ouro: os laterais Luciano Baiano e Júlio César, o zagueiro Gustavo, o volante Henrique, os meias Harison e Lindomar e o atacante Romualdo. Além destes, a diretoria também contratou o zagueiro Galeano, o lateral-esquerdo Marquinhos, os atacantes Roberto Santos e Sérgio Júnior. O meia Lopes que jogou no Juventude, mas ainda tem contrato com o Palmeiras, ainda faz parte dos planos. O jogador viria para Campinas por empréstimo de um ano. Como compensação, a Ponte cederia em definitivo o lateral André Cunha e ainda receberia R$ 600 mil. O volante Everton, do Sport, também pode ser anunciado a qualquer momento.