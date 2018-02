Ponte Preta contrata Rafael Fusca e Gabriel Santos No último dia de inscrições para o Campeonato Paulista, a diretoria da Ponte Preta resolveu fazer o que era possível. De última hora, ela apresentou nesta sexta-feira o meia Rafael Fusca, do Taquaritinga, e também o zagueiro Gabriel Santos, revelado no próprio clube, que já defendeu Palmeiras e Fluminense. Estes se juntam ao atacante Roger, emprestado pelo São Paulo, e ao goleiro Vitor, do Vitória. ?Eu só não conheço o Rafael Fusca, mas ele chega bem recomendado?, atestou o técnico Nelsinho Baptista. Ele já poderá contar com Roger no banco de reservas diante do Santo André, neste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 11.ª rodada do Paulistão. O time também foi definido após o coletivo desta sexta-feira à tarde, tendo como única novidade a entrada de Heverton no meio-campo no lugar do garoto Ezequiel. O restante do time será o que perdeu para o Villa Nova-MG, por 3 a 2, quarta-feira em Campinas, pela Copa do Brasil. Além de Roger, outra opção ofensiva no banco será Anderson Luiz, liberado pelo departamento médico. A Ponte Preta vai tentar se recuperar da derrota para o Barueri, por 2 a 1, de virada, e melhorar sua posição na tabela, onde soma 11 pontos e ocupa a 13.ª posição.