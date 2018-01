Ponte Preta contrata Sérgio Alves A Ponte Preta apresentou na tarde desta segunda-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o atacante Sérgio Alves, de 32 anos, ex-Guarani. O jogador será o substituto de Itamar, que deixou o time na semana passada. Sérgio mostrou-se bastante satisfeito em acertar com a Ponte, onde assinou contrato até dezembro. ?Preferi disputar o Paulista pela Ponte. É um ótimo time e tem um excelente elenco." A estréia dele no time ainda não foi confirmada e dependerá dos treinamentos que serão realizados durante a semana. ?Para a estréia do Paulista acho cedo afirmar se jogo ou não. Já vinha treinando fisicamente no Recife e estou em boas condições." No ano passado, Sérgio Alves foi artilheiro do Guarani no Campeonato Brasileiro, com 12 gols. Ao final da competição, ele não aceitou a proposta da diretoria em manter seu salário de R$ 40 mil. Deixou o clube, alegando ter propostas do exterior. Como não acertou com ninguém, chegou a contatar novamente o Guarani, que desta vez, recusou sua contratação. Na semana passada acertou com o Paysandu por R$ 25 mil, o que chamou a atenção dos dirigentes da Ponte. No Majestoso o atacante deve receber R$ 35 mil.