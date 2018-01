Ponte Preta contrata volante do Sport Três dias antes da estréia no Campeonato Paulista, a diretoria da Ponte Preta deu por encerrado o ciclo de contratações para este início de temporada. Nesta tarde, o volante Éverton, de 21 anos, do Sport Recife, se apresentou no Moisés Lucarelli. Éverton foi emprestado até o final do ano ao clube de Campinas. Por outro lado, o meia Lopes não vem mais. O jogador optou por permanecer no Juventude-RS, onde realizou um bom Campeonato Brasileiro. Ele viria para Ponte como parte do pagamento do lateral-direito André Cunha, negociado com o Palmeiras. Entretanto, o procurador do meia, Léo Rabello, o orientou a permanecer em Caxias do Sul. Até o momento, a Ponte já contratou os seguintes jogadores: Galeano, Marquinhos, Henrique, Harison, Roberto Santos, Romualdo e Sérgio Júnior. O técnico Nenê Santana está realizando os últimos ajustes no time para a estréia no Campeonato Paulista, quarta-feira, contra o São Caetano no estádio Anacleto Campanella. Depois do bom resultado diante do Guaçuano no último domingo, 5 a 1, em jogo-treino realizado na cidade de Estiva Gerbi, o treinador tem algumas dúvidas para o primeiro jogo. O meia Harison, autor de um dos gols, teve um desempenho destacado e poderá iniciar a partida entre os titulares.